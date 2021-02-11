İnegöl Belediyesinden ödüllü bilgi yarışması

İnegöl Belediyesi dijitalleşme alanında ciddi hamleler gerçekleştirirken, herkesin hafta sonu evde kaldığı pandemi dönemini de sosyal medya ile hareketlendirmeye devam ediyor.

14 Şubat Pazar günü saat 20.00’de İnegöl Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında bilgi yarışması başlatacak. Dijital Belediyecilikte Türkiye’de adından sıklıkla söz ettiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, canlı bilgi yarışması hakkında bilgiler verdi. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘’İnegöl Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımızla bir arada olarak zor günlerden geçtiğimiz pandemi döneminde de farklı video ve faaliyetler ile renklendirmeye devam ediyoruz. 14 Şubat Pazar günü saat 20.00’de İnegöl Belediyesi YouTube hesabımız üzerinden canlı yayın ile yarışma düzenleyeceğiz. Yarışmadaki soruların geneli genel kültür sorularından oluşacak. Yarışmada sadece doğru cevaplamak değil, hızlı cevaplamakta önemli. Puanlama sistemi doğru ve hızlı cevaplama olarak baz alınacak. Ben buradan bütün Türkiye’deki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bilgisine güvenen gelsin diyorum. Yarışmanın sonunda da dereceye girenlere de ödülümüz olacak. Katılacak tüm herkese şimdiden başarılar diliyorum’’ dedi.

İnegöl Belediyesi YouTube kanalı üzerinden yapılacak olan canlı bilgi yarışmasında dereceye giren yarışmacılara dijital ödül verecek. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılardan 1.’ye wireless bluetooth kulaklık, 2.’ye dijital göstergeli powerbank, 3.’ye ise bluetooth hoparlör hediye edilecek.

Yarışmayı takip etmek için iki cihaza ihtiyacınız var.

Bir cihazdan youtube.com/inegolbld canlı yayını açınız. Diğer cihazınızdan kahoot.it sitesine giriniz.

YouTube’da canlı yayında verilen PİN numarasını ‘GAME PIN’ kısmına yazın. Gelen sayfadaki ‘nick name’ kısmına ‘Adınızı Soyadınızı’ tam olarak yazın. Ödül alabilmeniz için bu alanı doğru doldurmalısınız.

Yarışma başladığında soruları YouTube kanalından takip edip, cevapları diğer cihazınız üzerinden vermelisiniz. Gelen soruda doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneğe ekranınızda olabildiğince hızlı tıklayınız.

Sıralamada doğruluk ve hız önemlidir.

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