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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tok karnına bir doz masal

İHA

Tok karnına bir doz masal

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Kitap Eczanesi’ni Şehir Hastanesi’nde açtı. Çocuk doktorları tarafından verilen, “Günde en az 10 sayfa olmak üzere, tok karnına, tercihen bir bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur” yazılı reçetelerle Kitap Eczanesi’ne gelen çocuklar yaş gruplarına göre istedikleri masal kitabını ücretsiz alıyor.
Yeni açılan kütüphaneler, 22 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanesi, kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti gibi uygulamalarla Bursa’da kitap okuma alışkanlığının daha artırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle 012 yaş grubunu hedef eden Kitap Eczanesi projesiyle yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak Şehir Hastanesi’nde açılan Kitap Eczanesi projesi ile doktorlar tedavi için gelen çocukları kitap okumaya yönlendirecek. Çocuklara tedaviyle ilgili gerekli ilaçları yazan doktorlar, ilave olarak da çocuk adına düzenlenen bir kitap reçetesi verecek. “Günde bir doz masal” sloganıyla başlanan projede, doktor tarafından verilen ve üzerinde, “Günde en az 10 sayfa olmak üzere, tok karnına, tercihen bir bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur” yazılı reçete ile hastane içerisindeki Kitap Eczanesi’ne gelen çocuklar, yaş gruplarına göre istedikleri masal kitabını ücretsiz alabilecekler. Ayrıca hasta çocuklar, kitapla birlikte verilen biletle Büyükşehir Belediyesi'nin sinema ve tiyatro gibi 5 ayrı etkinliğini de ücretsiz izleyebilecek. Proje ile doktor tavsiyesi olduğu için çocukların kitap okumaya daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor.
Eczanede geçmeyen reçete
İlk olarak Bursa Şehir Hastanesi’nde başlayan ve kısa sürede kentteki tüm hastanelerde hayata geçirilecek projenin tanıtımını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bizzat eczaneye girerek, tedavi için gelen çocuklara reçete yazdı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Aktaş, çocuklara kitap okumanın önemini anlattı. Bugünün çocuklarının, geleceğin teminatı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Geleceğe sahip çıkacak bir nesil yetiştiremezsek, hep tehlike altında oluruz. Bu nedenle uyguladığımız projelerle çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün de çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin ilk kitap eczanesinin açılışını yapıyoruz. İçerisinde ilaç yerine masal kitaplarının yer aldığı eczanede, ‘kitap reçetesi’ ile gelen çocuklara ücretsiz kitap hediye edilecek. Bu proje kapsamında doktorlarımız muayene ettikleri çocuklara kitap reçetesi verecek. Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Kitaplar, çocukların hayal dünyasını, konuşma becerisini, kelime dağarcığının zenginleşmesini ve çevrelerini tanımalarını sağlarken, merak duygularını ise besliyor. Bu nedenle okul öncesi ile on iki yaş arasındaki çocukların masal kitapları ile iç içe büyümesi çok önemli. Biz de çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmamaya çalıştık. Bu projenin ana hedefi çocuklara kitap hediye etmek değil, kitapları, doktordan aldıkları bir reçete karşılığında aldıkları için kitap okumanın ilaçlar kadar faydalı ve sağlıklı olmak gibi hayatî bir ihtiyaç olduğu konusunda şuurlandırmak. Kitap Eczanesi tamamen çocukları düşünerek hayata geçirilmiş bir proje. Masal ve hikâye kitapları hasta olan çocuklara moral olurken, gelecekte de küçüklüklerine dair tatlı bir anı olarak hafızalarında yer edecek. Çocukların kişisel gelişimi için son derece önemli olan bu proje uzun bir dönem devam edecek. Bursa’da koca bir nesil kitap eczanesi ile büyüyecek. Bu arada Düşyeri Yayınları Düş İşleri Başkanı Ayşe Şule Bilgiç'e de projemize verdikleri ücretsiz kitap desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çocuklar da anneler de mutlu
Dikkat dağınıklığı nedeniyle 6,5 yaşındaki oğlu Berat’ı tedavi için Şehir Hastanesi’ne getiren ve doktorun verdiği kitap reçetesinin şaşkınlığını yaşayan Şaziye Sağlam da projenin çok yararlı olacağını söyledi. Özellikle kitap okumanın doktor tarafından verilen reçete ile söylenmesinin çocuklarda önemli bir etki yapacağını belirten Sağlam, “Biz anne babalar olarak her ne kadar oğlumuzu kitap okumaya teşvik etsek bile bunu bir doktorun söylemesi çok daha önemli bir etki yapacak. Biz de doktordan reçetemizi, Kitap Eczanesi’nden de masal kitabımızı aldık” dedi.

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