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Osmangazi’de çevrimiçi spor kampı Uludağ’da uygulamalı dağcılık eğitimi

İHA

Osmangazi’de çevrimiçi spor kampı Uludağ’da uygulamalı dağcılık eğitimi

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yarı yıl tatilinde gençlerin spordan uzak kalmamaları için çevrimiçi online eğitim veriyor.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen ‘Gençlik Modellemesi’ projeleri, gençlere rehber olmayı sürdürüyor. ‘Gençlik Modellemesi’ kapsamında hayata geçirilen ve Osmangazi Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen, gençlere yönelik ‘Haydi Gençler; Evde Kalalım, Spordan Uzak Kalmayalım’ başlıklı çevrimiçi faaliyetler başladı. Gençlerin, Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalardan sosyalleşmelerine katkı sağlamak için, 812 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinliklere, Osmangazi Belediyesi, doğa sporları ile katıldı.
Osmangazi Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan çevrimiçi kamp, iki gün sürerken dağcılık konusunda teorik ve pratik olarak eğitim verildi. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Eğitmeni Ömer Yüce, katılımcılara ilk gün; dağcılık alt spor dalları, dağcılık etiği, doğa yürüyüşü, ekipman tanıtımı, çanta düzeni, kampçılık, kamp yeri seçimi, yabani hayvanlara karşı doğru davranma ve beslenme gibi konularda bilgiler verdi. Programın ikinci gününde ise Uludağ Çobankaya bölgesinde uygulamalı eğitim verildi. Doğa sporları tutkunlarının ilgi gösterdiği eğitimde,
kış dağcılığında kıyafet seçimi, kar üzerinde çadır kurma, kar eğimine göre yürüyüş tekniği, kazma, krampon tanıtımı ve kullanımı ile acil durumlarda kar barınağı yapma eğitimleri uygulamalı olarak gösterildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi sürecinde sosyal faaliyetleri kısıtlanan gençler için online kamp düzenlediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen ‘Gençlik Modellemesi’ projesine Osmangazi Belediyesi olarak dağcılık branşı ile katılım sağladık. Çevrimiçi Spor Kampı’nda teorik ve pratik eğitimler verildi. Dağcılık sporuna gönül veren gençler için faydalı bir program olduğuna inanıyorum” dedi.

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