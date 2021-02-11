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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği sürücüsüz elektrikli otobüs, Bursa'da tanıtıldı

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği sürücüsüz elektrikli otobüs, Bursa'da tanıtıldı


Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede test ettiği, Avrupa ve Amerika´nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü  'Otonom Atak Electric', Bursa'da tanıtıldı. 8 metre boyunda ve 52 kişi yolcu kapasitesi olan Otonom Atak Electric'in, talepler doğrultusunda seri üretime hazır olduğunu belirten Karsan Ceo'su Okan Baş, " Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden talepler geldi. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor " dedi.Karsan liderliğinde ADASTEC iş birliği ile geliştirilen, Avrupa ve Amerika´nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü "Otonom Atak Electric", düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inceleyerek test ettiği, külliye içerisinde seyahat ettiği Otonom Atak Electric, Avrupa ve Amerika´nın ilk Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olma özelliğini taşıyor. Karsan'ın, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikasında tanıtılan Otonom Atak Electric, tamamı Türk mühendislerden oluşan ekip tarafından tasarlandı. 8 metre boyunda olan ve 52 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan Atak, dolu şarj bataryalarıyla toplamda 300 kilometre yol yapma kapasitesine sahip. Seri üretim için hazır olan Otonom Atak Electric ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmet vermeye başlayacak.'AVRUPA'DA CİDDİ SATIŞLARIMIZ VAR'50 yılı aşkın tecrübelerini Otonom Atak Electric ile taçlandırdıklarını belirten Karsan Ceo'su Okan Baş, "Son 3 yıldır KARSAN'ın bütün yeni yatırımları hep yeni ve gelecek teknolojilerine yönelik oldu. Buradaki hedefimiz ürün gamımızı önce elektrikli hale getirmek, gelecekte ise sürücüsüz olmasını sağlamaktı. Bu anlamda uzun süreli çalışmalarımızı yönlendirdik ve ilk önce elektrikli araçlarımızı yaptık. 2 yıldır da Avrupa'da ciddi satışlarımız var. Yaklaşık 180 adet elektrikli aracımız Avrupa'da dolaşıyor. Bunları yaparken hep otonom hedefiyle yola çıktık. Alt yapısı da otonom olmaya yatkın hale geldi. Atak'ı bir sene içerisinde otonom hale dönüştürdük. Bunu yaparken ADASTEC'de yapay zeka yazılımı konusunda işbirliği  yaptık. Kısa sürede bu noktaya geldik. İlk gösterimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptık. Kendisi de çok etkilendi" dedi.'YAPAY ZEKAYA SAHİP'Atak'ın, termal kamera, sensörler ve insan yerine çalışan yapay bir zekaya sahip olduğunu belirten Baş, "Buradaki hedef insanın yerine çalışan bir yapay zeka yazılımı var. Bu yazılımın hedefi, çevresinde olan biten her şeyi tanımlayabilmesi, insanı, ağacı, binayı yolu, durağı, yaya geçidini, algıladığı ortamı da özellikle aracı yönlendirebilmesi. Bu da ciddi bir yazılım. Bunu sağlayan kuvvetli bir program var. Bu da ADASTEC tarafından yönlendiriliyor. Bu aracın en önemli özelliği ticari olarak satılabilmesi. Sürücüsüz araçla ilgili bir çok çalışma var. Satılabilir olan ve yollarda dolaşabilir olması ciddi bir farklılık. Bu araçla geldiğimiz nokta o. İlk gösterimlerden sonra ciddi bir şekilde ilgilenenler oldu. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden talepler geldi. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.'GİDECEĞİ GÜZERGAHIN TANIMLANMASI GEREKİYOR'Aracı ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın test ettiğini belirten Baş, "Cumhurbaşkanımızın da etkilendiğini hissettim. Bunu ne zaman diğer araçlara taşıyabileceğimizi, geleceğe yönelik hedeflerimizi sordu. Hedefimiz bunun Avrupa'da başarılı olması. Daha sonra dünya pazarında kendisine yer bulması. Bu yeni oluşan bir pazar fakat ileride çok büyüyecek. Buralarda öncü olmak, önden gitmek bize büyük avantaj sağlayacak. Hızlı hareket edeceğiz. Burada durmayacağız. Aracı daha da geliştireceğiz. Şu anda talebe göre üretim hattımda bunu üretebilir durumdayım. 4'üncü seviye otonom olması sebebiyle tanımlanmış güzergahlarda dolaşabilme özelliği var. Gideceği yerin ilk önce haritalanması gerekiyor. Onun için de bir aylık bir çalışmayla oranın tanımlanması gerekiyor" diye konuştu."KÜLLİYE'Yİ ZİYARET EDEN MİSAFİRLER, 'ATAK'LA TAŞINACAK"Aracın teknik özellikleri hakkında bilgiler veren Baş, şunları söyledi; "Araç elektrikli özelliğiyle 52 kişi taşıyabilir. Tekrar şarj edilene kadar 300 kilometre yol alabilen bir araç. 8 metre boyu var. Alçak tabanlı bir araç. Araca binmek ve inmek çok kolay. Toplu taşımaya özel olarak tasarlandığı için özelliklerini geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Oyun alanımız bütün dünya. Önümüzdeki günlerde kendimizi duyurdukça daha da ilgi göreceğini düşünüyorum. Türkiye yollarındaki ilk aracımız külliyede dolaşacak. Cumhurbaşkanımız test sırasında bir araç istedi. Biz de onu seve seve yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda onu da teslim edeceğiz. Külliyeyi ziyaret eden konukların taşınması amaçlı, hem de Türkiye'nin geldiği noktayı göstermek amaçlı çok iyi bir deneyim yaşatmak."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR/Semih ŞAHİN
2021-02-11 14:39:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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