Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Son 2 haftayı puansız geçen Bursaspor, TFF 1.Lig’in 21’inci haftasında karşı karşıya geleceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.
TFF 1.Lig’in 21’inci haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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