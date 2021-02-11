Engelsiz Yaşam Merkezinde sürpriz doğum günü

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören Sümeyye Yariş için düzenlenen sürpriz doğum günü partisine katıldı. 21 yaşına giren Sümeyye, yapılan sürpriz karşısında duygu dolu ânlar yaşadı.

Şehri geleceğe taşıyacak hizmetlerin yanı sıra gönüller yapmaya talip olan Başkan Alper Taban, bugün İnegöl Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olan Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde yapılan sürpriz doğum gününe katıldı. Merkezde eğitim gören Sümeyye Yariş’in 21’inci doğum günü için hazırlanan kutlamada, duygu dolu anlar yaşandı.

Âilesiyle birlikte merkeze gelen Sümeyye için arkadaşları ve merkez sorumluları tarafından doğum günü pastası ve Sümeyye için özel bir gösteri hazırlandı. Kutlamaya Başkan Alper Taban da katıldı. Engelsiz Yaşam Merkezinde önce öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu. Folklor gösterilerinde engelli öğrenciler, arkadaşlar Sümeyye için yeteneklerini sergiledi. Ardından doğum günü pastası geldi. Sümeyye, 21’inci doğum günü için hazırlanan pastadaki mumları, Başkan Alper Taban ile birlikte üfleyerek söndürdü. Başkan Taban, Sümeyye için hazırlanan hediyeyi de takdim etti.

Hediye takdimi sırasında duygu dolu ânlar yaşayan Sümeyye, Alper Taban ve arkadaşlarına teşekkür etti. Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile doğum günü kutlaması son buldu. Başkan Taban, kutlamanın ardından merkezde yapılan çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulundu.

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