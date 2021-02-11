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Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu

DHA

Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Orhan Z., aracıyla dere yatağına uçtu. Jandarmanın her yerde aradığı araç sürücüsü ise evinde bulundu. Orhan Z. kazanın ardından kendi imkanlarıyla aracından çıktığını ve evine gittiğini bildirdi.Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Cerrah Mahallesi girişinde meydana geldi. 16 NGY 78 plakalı otomobil, sürücüsü Orhan Z.´nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, daha sonra evine gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Araç sürücüsünün olay yerinde bulunmaması kısa süreli bir panik yaşattı. Jandarma yaptığı aramada Orhan Z.´nin evinde olduğunu tespit ederken; araç da kurtarıcı yardımıyla dere yatağından çıkartıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
`ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ ARADIK´
Kazanın ardından olay yerine giden vatandaşlardan Ramazan Kopan, "Birisi aracın 'dereye uçtuğunu' söyledi. Kaza yerine geldiğimde aracın, yakın arkadaşıma ait olduğunu gördüm. Dere kenarında, arama yaptım, bulamadım.  Telefonlarına da ulaşamadım. İtfaiye ile jandarma geldi onlar da bulamadı. Sonra ortaya çıktı. Evine gitmiş" diye ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-11 14:42:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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