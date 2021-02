Yıldırım’da toplu sözleşme sevinci şantiye bayram yerine döndü

Yıldırım Belediyesi iştiraki Yeşil Yıldırım A.Ş. bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Sözleşme kapsamında personel maaşlarına yüzde 44 ile 56’ya varan oranlarda iyileştirme yapan Yıldırım Belediyesi’nde yapılan zamlarla birlikte en düşük maaş 3 bin 947 liraya yükseldi. Davul, zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini kutlayan personel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterilerinde bulundu. İşçi lehine sonuçlanan sözleşme hem çalışanları hem işvereni memnun etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyenin bütün imkânlarını zorlayarak zammı belirlediklerini, vefakâr çalışanlarının toplu sözleşmesini imzalamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Yaşadığımız şehirde gözümüze çarpan güzelliklerde sizlerin alın teriniz var, bunu biliyoruz. O sebeple imkanlarımızı siz kıymetli mesai arkadaşlarımızın lehine genişletiyoruz. Kaynaklarımızı asla özensiz bir biçimde kullanmıyoruz. Yıldırım için kurduğumuz hayallerin bir nihayeti yok, bütçemizi verimli kullanarak, sizlerden aldığımız güçle Yıldırımın değerini artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Yıldırım Belediyesi çalışanlarının alın terinin helâl kazanca dönüştüğü destanlar yazdığını kaydeden Yılmaz, “Sizlere güveniyoruz, sizler için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Biliyoruz ki siz de bizim bu zor zamanda bütçeden yaptığımız fedakarlığı takdir edecek ve işinize dört elle sarılacaksınız. Yıldırım’ı büyük bir aile, Yıldırım Belediyesi olarak bizler de büyük bir aileyiz. Siz kıymetli aile fertlerimizin evlerinde yaşanacak her türlü sevinç ilk önce bizi mutlu eder. Bizler “Büyük Yıldırım Ailesi’ne” karşı sorumluluklarımızı yerine getirdikçe yüzler gülecek. Yıldırım daha yaşanabilir bir yer olacak. Bu sinerji ve bu birlik ruhu ile nice güzel hizmetlere hep beraber imza atacağız inşallah” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

“Yaklaşık iki yıldan bu yana Yıldırım’a sizlerle birlikte hizmet ediyoruz. Yıldırımlı hemşehrilerimize bu hizmetleri sunarken, bu hizmetleri yapan siz işçi kardeşlerimizin hak ve hukukunu da gözettik. Ücreti en düşük olan çalışanımızın eline geçen miktarı ücret ve tüm sosyal hakları imkânlar dâhilinde artırdık. Evinin geçimini sadece bu ücretle sağlamakta olan bir kişi için bu ücretin de yeterli olmayacağını biliyoruz. Ancak şu an tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koşulları dikkate aldık ve belediyemizin de imkânları ölçüsünde olabilecek en yüksek oranlı ücret artışını kabul ettik. Personelimize, yüzde 46’dan yüzde 54’e varan oranlarda bir iyileştirme gerçekleştirdik. En düşük ücretimiz net 3.947 lira oldu. Bereketli olmasını diliyorum. Ailenizle birlikte mutluluk ve sağlık içinde güzel günlerde harcayın. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Hizmet İş Sendikası adına konuşma yapan Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da bugün işçinin bayram günü olduğunu belirterek, “Bugün burada Hizmet İş Sendikamız ile Yıldırım Belediyesi Yeşil Yıldırım Şirketi arasında toplu iş sözleşmesi imzalanacaktır. Bu sözleşme ile Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz sayesinde işçi ve emekçi kazanmıştır. Belediye başkanımız sayesinde emek ve alın teri kazanmıştır. Bugün Oktay Yılmaz sayesinde Yıldırım Belediyesi işçisi enflasyon karşısında ezdirilmeyecektir, işçilerimizin geleceği teminat altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

