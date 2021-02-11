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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

İHA

Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

Kırsal kalkınmaya yönelik desteklerine bir yenisini daha ekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinden Keles’te 69 çiftçiye toplam 10 bin badem fidanı dağıttı.
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bursa’nın en fazla göç veren dağ ilçelerinden Keles’te 69 üreticiye 10 bin badem fidanı dağıtıldı. Bursa’da badem üretiminde Karacabey’in ardından ikinci sırada yer alan Keles’te bu fidanlarla yaklaşık 337 dekar alanda daha badem üretimi yapılmış olacak. Fidan maliyetlerinin yüzde 70’inin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı projede, fidanlar törenle çiftçilere teslim edildi. Fidan dağıtım törenine Keles Kaymakamı Kübra Teymur, Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve üreticiler katıldı.
Hedef göçü önlemek
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla bugüne kadar hayata geçirdikleri projelere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kırsala destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Çelik, “Kırsaldan kente göçün önlenmesi, kırsalda yaşayanların gelir kaynaklarını çeşitlendirilmesini hedeflediğimiz bu projelerin bölgemize yararlı olacağını düşünüyorum. Bugün de 69 çiftçimize verdiğimiz 10 bin fidanla 337 dekar alan badem fidanlığı olacak. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa’da badem üretiminde Karacabey’in ilk sırada yer aldığını dile getiren Tarım İl Müdürü Hamit Aygül de Keles’in ikinci sırada olduğunu ve dağıtılan bu fidanların meyve vermesiyle birlikte Keles’in bu alanda çok daha bir konuma gelebileceğini söyledi.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, çiftçiye destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması için çiftçilerden fidanlara çok iyi bakmalarını istedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, badem fidanlarını çiftçilere dağıttı.

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