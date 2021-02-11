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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG fabrikası inşaat sahasında incelemede bulundu

DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG fabrikası inşaat sahasında incelemede bulundu


Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımı devam eden `TOGG Otomobil Fabrikası'nı ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Varank'a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.
Türkiye´nin yerli otomobilinin üretilmesinin planlandığı 1 milyon 200 bin metrekarelik fabrika inşaat alanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank incelemelerde bulundu. Bakan Varank ile beraberindeki heyeti Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Ticaret Borsası Başkanı Özden Beki, Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOGG'un yetkilileri ile Aydınlar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Aydın ve firma çalışanları karşıladı.
Bakan Varank ve beraberindekiler fabrika inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alarak, incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2021-02-11 15:40:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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