Osmangazi’den dijitâl pazarlama eğitimi

Osmangazi Belediyesi, her yaştan ve her meslek grubuna yönelik dijitâl pazarlama ve sosyal medya eğitimini düzenliyor.

Osmangazi Belediyesi’nin 30 gün 32 saatlik düzenleyeceği özel online programında dijitâl pazarlama temelleri, sosyal medya pazarlaması, Google ile dijital pazarlama ve eticaret konularında Türkiye’nin profesyonelleri tarafından eğitim verilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitime iştirâk edenlere sertifika verilecek. Eğitime katılmak isteyenlerin, 21 Şubat 2021 tarihine kadar www.osmangazi.bel.tr adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

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