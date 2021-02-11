Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler Bursa'da jandarma, evlerinde sahte içki imalatı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler Bursa'da jandarma, evlerinde sahte içki imalatı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı

İHA

Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler Bursa'da jandarma, evlerinde sahte içki imalatı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evlerinde kaçak içki imalatı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde 2 kişinin sahte içki yaparak piyasaya süreceği yönünde bilgileri değerlendiren Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kumyaka Mahallesi'nde ikamet eden E.O. ve H.O. isimli şahısların ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Yapılan aramalar neticesinde, 196 litre damıtılmış saf alkol, 320 litre fermante alkol, 150 litre el yapımı viski, 115 litre el yapımı şarap, 130 litre el yapımı rakı, 127 litre el yapımı votka, 69 adet çeşitli boy ve ebatta cam şişe, 12 adet 19 litrelik damacana, 3 adet 5 litrelik su bidonu, 2 adet 10 litrelik su bidonu, 1 adet 40 litrelik mavi bidon, 1 adet damıtma aparatı, 1 adet alkol ölçüm cihazı, 10 adet jelikan bidon, 2 adet 750 litrelik sıvı tankı, 1 adet 50 litrelik damıtma kazanı, 1 adet kaynatma ocağı olmak üzere toplam bin 38 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer’de örnek iki yeni spor tesisi daha açılacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de örnek iki yeni spor tesisi daha açılacak
Suya kapılan minibüste can pazarı Dereden karşıya geçmek isterken suya kapılan minibüsü şelaleden düşmekten kayalar kurtardı
YEREL HABERLER Suya kapılan minibüste can pazarı Dereden karşıya ...
Osmangazi’den dijitâl pazarlama eğitimi
YEREL HABERLER Osmangazi’den dijitâl pazarlama eğitimi
Sürücüsünü düşünen otomobil TOGG Türkiye'nin otomobili TOGG meteorolojik verilerin paylaşımı sayesinde sürücüsüne kıyafet seçiminde de yardımcı olacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TOGG'un fabrika sahasına sürpriz ziyaret Üst yapı çalışmalarının başladığı fabrikada bin 500 kişinin kalacağı 9 yatakhane, 350 kişilik de yemekhane hazır edildi
YEREL HABERLER Sürücüsünü düşünen otomobil TOGG Türkiye'nin ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG fabrikası inşaat sahasında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG fabrikası ...
'Otonom Atak Electric' Karsan fabrikasında tanıtıldı Yüzde yüz yerli elektrikli otobüs yollara çıkmaya hazır Elektrikli otobüs ilk olarak külliyede hizmet verecek
YEREL HABERLER 'Otonom Atak Electric' Karsan fabrikasında ...
Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor
YEREL HABERLER Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor
Yıldırım’da toplu sözleşme sevinci şantiye bayram yerine döndü
YEREL HABERLER Yıldırım’da toplu sözleşme sevinci şantiye bayram ...
Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
YEREL HABERLER Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği sürücüsüz elektrikli otobüs, Bursa'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği sürücüsüz ...
Engelsiz Yaşam Merkezinde sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezinde sürpriz doğum günü
Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Otomobil dereye uçtu, sürücü kayıplara karıştı Herkes sürücüyü bulmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu, sürücü kayıplara karıştı Herkes ...
Akıllı robot İnegöl'de Başkanı ziyaret edip iş istedi
YEREL HABERLER Akıllı robot İnegöl'de Başkanı ziyaret edip iş istedi
Osmangazi’de çevrimiçi spor kampı Uludağ’da uygulamalı dağcılık eğitimi
YEREL HABERLER Osmangazi’de çevrimiçi spor kampı Uludağ’da ...
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2) / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı ...
BUSKİ’den ‘don’ uyarısı
YEREL HABERLER BUSKİ’den ‘don’ uyarısı
Tok karnına bir doz masal
YEREL HABERLER Tok karnına bir doz masal
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)
YEREL HABERLER Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı ...
İnegöl Belediyesinden ödüllü bilgi yarışması
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesinden ödüllü bilgi yarışması
Halüsinasyon görüp arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen adam, arkadaşını, kendisini eşiyle aldattığından şüphelenerek öldürdü Cinayet 24 saat geçmeden polis tarafından aydınlatıldı
YEREL HABERLER Halüsinasyon görüp arkadaşını öldüren zanlı adliyeye ...
Kestel Belediyesi’nden tarlada toprak tahlili Dijital toprak analizi cihazı Kestelli çiftçilere hizmet verecek
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden tarlada toprak tahlili Dijital ...
Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)
YEREL HABERLER Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden ...
`Robot Ada´ pazar gezdi
YEREL HABERLER `Robot Ada´ pazar gezdi