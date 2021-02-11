Çiftlikte kaçak kesim yapan çifte ceza yağdı

Bursa'nın Mudanya ilçesine çiftlikte kaçak kesim yapıldığını öğrenen ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskında kesim yapan kişilere ceza kesilirken halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek etler imha edildi.



Olay, Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bir hayvan çiftliğinde kaçak hayvan kesimi yapıldığına dair ihbar geldi. Gelen ihbar üzerine Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri çiftliğe baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrasında, izinsiz kesim yaptığı tespit edilen çiftlik sahibi R.D.’ye 15 bin 200 lira para cezası uygulanırken, kesim yapılan alan mühürlendi. El konulan etler Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince gömülerek imha edildi.



Olay sırasında ekiplere tepki gösteren R.D.'nin eşi S.D. ise, “Bende buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Ben bacağı kırılan hayvanımı ihtiyacım var diye, zarar etmeyeyim diye kestim. Şikayet etmişler. Benim ne yapmam lazım. Ben de sizden yardım istiyorum. Benim çoluğum çocuğum yok mu? Biz de ekmek yiyoruz. Benim uğraştığım yere gelip baksınlar. Ben adam kesmedim, terörist değilim, uyuşturucu işi yapmadım” dedi.

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