Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular



Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karacabey ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi´nde, Y.A. yönetimindeki 16 CDM 66 plakalı minibüs, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçmek için hareket etti. Ancak minibüs, bir süre ilerledikten sonra şiddetini artıran suya kapıldı. Sürücü ile araçta bulunan bir yolcu, minibüsten son anda atlayarak, suya kapılmaktan kurtuldu. Minibüs ise derenin döküldüğü kısımdaki kayalıklara çarparak,durdu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-02-11 18:14:15



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