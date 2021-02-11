Bursaspor maçında protokol tribününe fazla kişi alan Giresunspor’a PFDK’dan ceza geldi

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TFF 1.Lig’in 20’nci haftasında oynanan Bursaspor maçında, protokol tribününe fazla sayıda kişi alan Giresunspor Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) taraftarında 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1.Lig’in 20’nci haftasında oynanan Bursaspor maçı sonrası Giresunspor’a ceza kesti. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Giresunspor Kulübünün, 08.02.2021 tarihinde oynanan GiresunsporBursaspor TFF 1. Lig müsabakasında protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de karşılaşma sırasında protokol tribününden gelen tepkiler neticesinde tartışma yaşamış ve sarı kart görmüştü.

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