Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı - Giresunspor maçı öncesi tempo arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı - Giresunspor maçı öncesi tempo arttı

İHA

Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı - Giresunspor maçı öncesi tempo arttı

Bursaspor, TFF 1.Lig’in 21’inci haftasında pazartesi akşamı saat 19.00’da karşı karşıya geleceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil beyazlı takım günü çift antrenmanla tamamladı.
TFF 1.Lig’in 21’inci haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah ve akşam saatlerinde yaptığı çift idmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen akşam antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor maçında protokol tribününe fazla kişi alan Giresunspor’a PFDK’dan ceza geldi
YEREL HABERLER Bursaspor maçında protokol tribününe fazla kişi alan ...
Gökyüzünde büyüleyen görüntü
YEREL HABERLER Gökyüzünde büyüleyen görüntü
Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan ...
Yunuseli’ye Bursa’nın en iyi projesi
YEREL HABERLER Yunuseli’ye Bursa’nın en iyi projesi
Çiftlikte kaçak kesim yapan çifte ceza yağdı
YEREL HABERLER Çiftlikte kaçak kesim yapan çifte ceza yağdı
Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 ...
Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler Bursa'da jandarma, evlerinde sahte içki imalatı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Evlerini kaçak içki imalathanesine ...
Nilüfer’de örnek iki yeni spor tesisi daha açılacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de örnek iki yeni spor tesisi daha açılacak
Suya kapılan minibüste can pazarı Dereden karşıya geçmek isterken suya kapılan minibüsü şelaleden düşmekten kayalar kurtardı
YEREL HABERLER Suya kapılan minibüste can pazarı Dereden karşıya ...
Osmangazi’den dijitâl pazarlama eğitimi
YEREL HABERLER Osmangazi’den dijitâl pazarlama eğitimi
Sürücüsünü düşünen otomobil TOGG Türkiye'nin otomobili TOGG meteorolojik verilerin paylaşımı sayesinde sürücüsüne kıyafet seçiminde de yardımcı olacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TOGG'un fabrika sahasına sürpriz ziyaret Üst yapı çalışmalarının başladığı fabrikada bin 500 kişinin kalacağı 9 yatakhane, 350 kişilik de yemekhane hazır edildi
YEREL HABERLER Sürücüsünü düşünen otomobil TOGG Türkiye'nin ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG fabrikası inşaat sahasında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG fabrikası ...
'Otonom Atak Electric' Karsan fabrikasında tanıtıldı Yüzde yüz yerli elektrikli otobüs yollara çıkmaya hazır Elektrikli otobüs ilk olarak külliyede hizmet verecek
YEREL HABERLER 'Otonom Atak Electric' Karsan fabrikasında ...
Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor
YEREL HABERLER Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor
Yıldırım’da toplu sözleşme sevinci şantiye bayram yerine döndü
YEREL HABERLER Yıldırım’da toplu sözleşme sevinci şantiye bayram ...
Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
YEREL HABERLER Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği sürücüsüz elektrikli otobüs, Bursa'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği sürücüsüz ...
Engelsiz Yaşam Merkezinde sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezinde sürpriz doğum günü
Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Otomobil dereye uçtu, sürücü kayıplara karıştı Herkes sürücüyü bulmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Otomobil dereye uçtu, sürücü kayıplara karıştı Herkes ...
Akıllı robot İnegöl'de Başkanı ziyaret edip iş istedi
YEREL HABERLER Akıllı robot İnegöl'de Başkanı ziyaret edip iş istedi
Osmangazi’de çevrimiçi spor kampı Uludağ’da uygulamalı dağcılık eğitimi
YEREL HABERLER Osmangazi’de çevrimiçi spor kampı Uludağ’da ...
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2) / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı ...
BUSKİ’den ‘don’ uyarısı
YEREL HABERLER BUSKİ’den ‘don’ uyarısı