6 ayrı suçtan aranan suç makinesi kadın gözaltına alındı

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Bursa'da 6 ayrı suçtan aranan 18 yaşındaki suç makinesi kadın jandarmanın dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Bursa'da 6 ayrı suçtan arandığı tespit edilen genç bir kadın jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Jandarma ekiplerinin Mudanya ilçesi ÇayönüYörükyenicesi Mahalleleri yol ayrımında yaptığı kontroller esnasında kimlik kontrolü yapılan E.A.'nın (18), hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, basit yaralama, silahla tehdit ve kasten yaralama olmak üzere 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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