Tüplü yolculuk

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Bursa’da otomobilinin üstünde tüple gezen sürücü "pes" dedirtti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 LM plakalı otomobil sürücüsü aracın üstünde tüple gezdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.

Polis ekipleri, kendi ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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