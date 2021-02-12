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TÜBİTAK 2244 Programı’nda BUÜ-ÇİMTAŞ ortaklığı

İHA

TÜBİTAK 2244 Programı’nda BUÜ-ÇİMTAŞ ortaklığı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde Türkiye çapında önemli projelere imza atan ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. ile 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.
Dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü’nün kule ve tabliye bloklarının mühendislik, üretim, sevkiyat ve montaj faaliyetlerini gerçekleştiren, tamamlandığında Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule ve tabliye bloklarının mühendislik, üretim ve sevkiyat faaliyetlerini gerçekleştiren ve Türkiye’nin önemli firmaları arasında yer alan ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş., TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi’nin proje ortağı oldu. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile ÇİMTAŞGenel Müdür Yardımcısı Burak Kurtaran arasında imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2244 Sanayi Doktora Programı’nın Türkiye’yi şaha kaldıracak projelerden birisi olduğuna işaret etti. Doktora yapan kalifiye personel sayısının yetersiz olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Program sayesinde ülkemizdeki bu eksikliğin giderileceğine inanıyorum. Üniversite olarak 2244 projesinin en önemli destekçileri arasında yer alıyoruz. Önceki yıl doktora öğrencisi sayısında Türkiye birincisi olduk. Bu başarımızı devam ettirmek için aynı azimle çalışmaya ve sanayicilerimizle protokol imzalamaya devam ediyoruz. Bu yıl da 30’dan fazla protokole imza attık. Yeni çağrı dönemi açıldığında en azından bir önceki başarımızı yakalamak istiyoruz” diye konuştu.
Üniversitede çok genç ve dinamik bir ekip ile çalıştıklarını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, proje üreten ve yeni iş birlikleri araştıran akademisyenler ile Bursa Uludağ Üniversitesi’ni hak ettiği noktaya getirebilmek amacında olduklarının altını çizdi. Teknoloji Transfer Ofisi’ni de ön plana alarak proje ağırlıklı bir çalışma sistemi oluşturduklarını söyleyen Rektör Kılavuz, “2244 Sanayi Doktora Programı’na özel bir önem veriyoruz. Program üç ayaklı bir yapı üzerinden sürdürülüyor. Devlet, üniversiteler ve sanayiciler her bir ayağı oluşturuyor. Bu işbirliğinden inovatif bir proje ortaya çıkıyor. Projeler daha sonra ürüne dönüşüyor ve ticarileştiriliyor. Ülkemize katma değer sağlıyor. İnşallah proje ile hem üniversitemiz hem sanayicilerimiz kazanacak. Karşılıklı dayanışma içerisinde yetiştireceğimiz elemanlarla ve onların üreteceği projeler ile ülkemiz de kazançlı çıkacak. Hepimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Burak Kurtaran ise firma olarak proje içerisinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. 5 yıldır ArGe merkezlerinin bulunduğunu açıklayan Genel Müdür Yardımcısı Burak Kurtaran, sanayi ve üniversite kesimini bir araya getirdiği için 2244 Sanayi Doktora Programı’na ayrıca önem verdiklerini kaydetti. Hayata geçirdikleri ArGe projeleri ile ülkemize katkı sağlamaya gayret ettiklerini belirten Burak Kurtaran, “Bu program sayesinde şimdi üniversitemize ve öğrencilerimize de katkı sağlama şansımız olacak. Diğer taraftan bu programın şirketimize de ciddi bir değer katacağına inanıyoruz. Bu kapsamda işbirliğimizin farklı projelerle de devam etmesini ve protokolümüzün hepimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
İmza töreninde BUÜ 2244 Sanayi Doktora Programı Koordinatörlüğü görevini yürüten Orhangazi Asil Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. ArGe Müdürü Gülçin Gökçe ile BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri hazır bulundu. Protokol ile 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülecek araştırma projelerinde görev alacak. Aylık 4 bin 500 TL burs alacak öğrenciler, doktoralarının ardından şirkette en az 3 yıl daha çalışabilme imkânına sahip olacaklar.

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