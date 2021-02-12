Dolandırıcılara dikkat

Karacabey’de ve Bursa’da, son zamanlarda "Sosyal yardımlaşmadan yardım alacaksınız" denilerek yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar ikaz edildi.

Yetkililer, son zamanlarda alakası bile olmayan kişi ve kişilerce sosyal yardım yapılacağı öne sürülerek dolandırıcılık yapılmaya ve vatandaşların bu konuda kandırılmaya çalışıldığını söyledi. Yetkililer, ”Karacabey ve Bursa’da ilgisiz kişi ve kişilerce size sosyal dayanışamadan yardım çıkaracağım. Bankadan hesap açın deniyor ve sonrasında açılan hesapların kartları ellerinden alınarak mağdur edilmeye çalışılıyor. İhtiyaç sahibi, engelli veya diğer başvuru sahibi tüm vatandaşlarımıza yapılan yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Kendini bilmez vicdansız kişiler tarafından vatandaşlarımız kandırılmaya çalışılıyor. Bu tür kişilere sakın kanmayın. Bu tür kişilerin amaçları sizi dolandırmak. Buna müsaade etmeyin. Bu konuda hassas davranılarak ve kötü niyetli bu kişi veya kişileri emniyet görevlilerimize bildirme hususunda gerekli hassasiyeti gösteriniz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.