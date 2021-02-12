Bursa'da korona virüse rağmen kaçak düğüne polis baskını

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Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kaçak yapılan düğüne polis baskın yaptı. Kurallara uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesi İntizam mahallesinde kaçak düğün organizasyonu yapıldığı ihbarını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu Ekipleri belirlenen adrese operasyon yaptı. Daireyi düğün salonuna çeviren gelin ve damadın ailesi kına eğlencesi yaparken, bir anda karşılarında polis ekipleriyle karşılaştı. Kurallara uymadan aile fertlerinden 4 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan para cezası kesildi.

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