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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebelikte omega 3 anne ve bebek sağlığını olumlu etkiliyor

İHA

Gebelikte omega 3 anne ve bebek sağlığını olumlu etkiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, balık yağının omega 3 yağ asitleri ile aynı olmadığını söyledi.
Omega 3, vücut için gerekli ama vücutta üretilemeyen mutlaka dışarıdan alınması gerekli yağ asidi. Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, balık yağının omega 3 yağ asitleri ile aynı olmadığına dikkat çekerek, "Sağlıklı ve düzgün çalışan bir beyin yüksek miktarda DHA içerir. DHA, iyi işleyen hücre zarları, beyin, retina, sinir hücreleri için ham maddedir. Omega 3, balık ve deniz ürünleri, somon, ton, sardalye, soya, semiz otu, kuru fasulye, nohut, Brüksel lahanası, kanola yağı, keten tohumu, ceviz, fındık, chia tohumunda bulunmaktadır. Anne sütü ise en doğal omega 3 kaynağıdır. Bu sebeple ilk 6 ay emzirmek çok önemlidir. Prekonsepsiyonel gebelik öncesi dönemde başlayan çeşitli ve dengeli bir diyet, hem annenin hem bebeğin sağlığı için gereklidir. Bununla birlikte, gebelikte belirli mikro gıdaların yetersiz alım riski, sanayileşmiş ülkelerde bile yüksektir. Bu, özellikle Omega 3 (DHA), demir, iyot, kalsiyum, folik asit ve D vitamini için İtalya gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde de geçerlidir" diye konuştu.
Omega 3 alan annelerde yapılan çalışmalara bakıldığında bazı önemli sonuçlara ulaşıldığına dikkat çeken Uyanık, "Gebe ve emziren kadınlar günlük ortalama en az 200 miligram DHA almayı hedeflemelidir. Gebelikte günlük 200 miligram DHA içeren Omega 3 tableti alınmalı ya da haftada 23 gün balık tüketimi tavsiye edilir. Omega 3, vücuttaki şekerleri yağa dönüştüren yağ asit sentez enzimini inhibe ettiğinden yağ depolanması ve kilo alım riskini azaltır. Omega 3, 1012 kalori ye sahip fakat kilo aldırıcı etkiye sahip değildir. Omega 3 kullanımında civa, kurşun gibi ağır metallerden arınma teknolojisinin kullanılmış olması önemlidir. Çünkü, ağır metaller fetal beyin dokusu gelişiminde menfî etkiye sahiptir. Omega 3 ihtiva eden haplarla bildirilmiş zehirlenme görülmemiştir. Yüzde 4 oranında mide bağırsak sistemlerinde yan etkiler, tat almada bozulma ve koku yapabilir. Kullanılan tablet içeriğinde ki EPA/DHA oranı 3/2 olmalı, bu oran ne kadar yüksekse o kadar kalite artmaktadır. Hava ile temas ederse okside olup yapısı bozulur. Kapsüller hava sızdırmaz garantili olmalıdır. GDO ve ağır metal içermediği üretici tarafından garanti altına alınmış olmalıdır. Ürünler Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmakta olup, üzerinde takviye edici gıda onay numarası etiketi bulunmalıdır" şeklinde konuştu.

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