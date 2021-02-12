Bursaspor-Tuzlaspor maçının hakemi Yasin Kol oldu

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TFF 1.Lig’in 21’inci haftasında oynanacak olan BursasporTuzlaspor maçını Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Yasin Kol yönetecek.

Bursaspor’un, TFF 1.Lig’in 21'inci haftasında 15 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da oynayacağı Tuzlaspor maçını Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılığını Serdar Diyadin ve yar Berek yapacak. Genç hakem yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken, 2 kez de sahada 10 kişi kaldı. Tuzlaspor da Yasin Kol yönetiminde 3 maça çıktı, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.

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