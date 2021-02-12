Enerjide kar nöbeti başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Bursa başta olmak üzere bazı iller için gelen yoğun kar uyarısı sonrası UEDAŞ tüm hazırlıklarını tamamladı.

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), yoğun kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı. UEDAŞ’ın saha ekipleri kesintisiz enerji için geniş araç filosu ile 7/24 kar nöbetine başladı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, beklenen yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. UEDAŞ saha ekipleri hayatı aydınlatmak için zorlu kış koşullarında 7/24 nöbetini sürdürecek. Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına kar nöbetinde mesai yürütecek ekipler, sepetli araçların yanı sıra arazi araçları ve kızaklı araçla ile sahada görev başında olacak.

UEDAŞ, hizmet bölgesini oluşturan Güney Marmara’da oluşturduğu SCADA sistemi ile de tüm şebekenin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam edecek. Saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.

UEDAŞ kızaklı arazi aracı ile yoğun kar yağışına hazır

UEDAŞ, dört mevsim kullanılabilir olan arazi aracıyla en zorlu bölgelere bile hızla ulaşabiliyor. 1000 CC / 65 BG gücünde ve 4x4 teknik özellikli arazi aracı kış aylarında kabinli, ısıtmalı olarak kullanılabiliyor. Römork taşıma kapasitesi 450 kilogram olan arazi araçları, kış aylarında takılan paletler sayesinde karın üstünde 1,5 ton çekme gücüne sahip olurken zorlu bölgelere fiziki müdahaleyi kolaylaştırıyor.

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