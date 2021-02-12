Hamzabey BİLSEM Bursa birincisi

Mustafakemalpaşa ilçesinde Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Türkiye Okullararası Zekâ Oyunları Şampiyonası’nda Bursa birincisi oldu attı.

Bölge finallerinden zaferle çıkan öğrenciler, Bursa’yı Türkiye genelinde temsil edecek.

Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanları kazandırmak maksadıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ve TÜBİTAK’ın destekleri ile Türkiye Zekâ Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen şampiyona da bölge finalleri geride kaldı. 23 Ocakta yapılan online sınavın neticeleri 10 Şubatta açıklandı. Sözel, sayısal ve mantık dersleri ile ilgili 10 sorudan oluşan ve 90 dakika süren sınava Hamzabey BİLSEM öğrencileri damga vurdu.

Bölge finallerine katılan 3. sınıf öğrencileri Aytuğ Demir, Berat Ali Çakır, Eymen Dönmez ve Alemdar Yusuf Aydın takım halinde Bursa birincisi oldu. Hamzabey BİLSEM bu sonuçla, Marmara Bölgesi’nde 80 okulun 3. sınıfının katıldığı şampiyonada 14.’cü ve Bursa’da ise 1’inci olarak Türkiye Finalleri’ne katılacak 99 okul arasına adını yazdırdı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet ve özel okulların takım olarak katıldıkları zekâ ve akıl oyunlarından oluşan şampiyonada önemli bir dereceye ulaşan başarılı öğrenciler,

20 Mart 2021 tarihinde yapılması planlanan şampiyonanın Türkiye finallerinde Bursa’yı temsil etmeye hak kazanan okullar arasında yer aldı.

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