BEBKA’da mâlî destek mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEBKA’da mâlî destek mesaisi

İHA

BEBKA’da mâlî destek mesaisi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 50 milyon lira destek vereceği 2020 yılı mâlî destek programlarına proje başvuruları sona erdi. Sırada başvurusu yapılan 107 projenin değerlendirilmesi var.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA tarafından kasım ayında ilân edilen 2020 yılı mâlî destek programlarına yönelik proje başvuruları sona erdi. Toplam 50 milyon TL bütçeli üç başlıkta ilan edilen proje teklif çağrısı arasından kırsalda ekonomik kalkınma mâlî estek programına 52, yenilik ve verimlilik mali destek programına 43 ve sanayi altyapısının geliştirilmesi mali destek programına 12 olmak üzere toplamda 107 proje başvurusu yapıldı.
Müracaatların tamamlanmasının ardından projelerin değerlendirme süreci başladı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön incelemede; projelerin idarî ve uygunluk kontrolleri yapılacak. Başvurular üzerinden, rehberde talep edilen belgelerin doğru ve eksiksiz sunulmuş olması ve başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının rehberdeki kriterlere uygunluğu açısından ön inceleme yapılacak. Başarılı bulunan projeler, teknik ve mali değerlendirme aşamasına alınacak.
Teknik ve mâlî değerlendirme aşamasında başvuru rehberinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda projeler, bağımsız değerlendiriciler tarafından mercek altına alınacak. 2020 yılı mâlî destek programlarına dair değerlendirme sürecinin Mayıs ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığını açıklayan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden 2020 yılı mâlî destek programlarına ilgi göstererek proje başvurusunda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Büyük alâka olması bizleri ayrıca mutlu etti. Sürecin ve sonuçlarının bölgemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Mâlî destek programlarımızda daha fazla mesafe kat etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ULUTEK’ten ikinci kira indirimi
YEREL HABERLER ULUTEK’ten ikinci kira indirimi
Yıldırım’da nefes kesen tatbikat Enkaz altındaki yaralılar başarıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Yıldırım’da nefes kesen tatbikat Enkaz altındaki ...
Kontrolden çıkan tır vinçe çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır vinçe çarptı: 1 ölü
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
YEREL HABERLER Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan ...
Hamzabey BİLSEM Bursa birincisi
YEREL HABERLER Hamzabey BİLSEM Bursa birincisi
Enerjide kar nöbeti başladı
YEREL HABERLER Enerjide kar nöbeti başladı
Gemlik Mobil Kent Rehberi yayında
YEREL HABERLER Gemlik Mobil Kent Rehberi yayında
Bursaspor’da kadronun yarısı yok - Tuzlaspor maçı öncesi eksik sayısı 14'e yükseliyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da kadronun yarısı yok - Tuzlaspor maçı ...
Bursaspor-Tuzlaspor maçının hakemi Yasin Kol oldu
YEREL HABERLER Bursaspor-Tuzlaspor maçının hakemi Yasin Kol oldu
Çevre yolundaki kaçak yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Çevre yolundaki kaçak yapı yıkıldı
Koçyiğitler’e Rus gelin Fetih Müzesi’ndeki nikâhta ünlü geçidi Dündar, Hülya Koçyiğit’in yeğeninin nikâhını kıydı
YEREL HABERLER Koçyiğitler’e Rus gelin Fetih Müzesi’ndeki nikâhta ...
Gebelikte omega 3 anne ve bebek sağlığını olumlu etkiliyor
YEREL HABERLER Gebelikte omega 3 anne ve bebek sağlığını olumlu ...
Gemi yangınına müdahale anları nefes kesti
YEREL HABERLER Gemi yangınına müdahale anları nefes kesti
Bursa'da korona virüse rağmen kaçak düğüne polis baskını
YEREL HABERLER Bursa'da korona virüse rağmen kaçak düğüne polis ...
Dolandırıcılara dikkat
YEREL HABERLER Dolandırıcılara dikkat
Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1 yaralı
TÜBİTAK 2244 Programı’nda BUÜ-ÇİMTAŞ ortaklığı
YEREL HABERLER TÜBİTAK 2244 Programı’nda BUÜ-ÇİMTAŞ ortaklığı
Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı Kamyon kamyoneti biçti
YEREL HABERLER Aynı kavşakta yine kaza: 1 yaralı Kamyon kamyoneti ...
Uludağ'da kar yağışı başladı Bursalılara don uyarısı
YEREL HABERLER Uludağ'da kar yağışı başladı Bursalılara don uyarısı
70 yaşındaki evsiz kadına polis ve belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER 70 yaşındaki evsiz kadına polis ve belediye sahip ...
İçme suyu borusundan çıkanı görenler şok oldu
YEREL HABERLER İçme suyu borusundan çıkanı görenler şok oldu
Tüplü yolculuk
YEREL HABERLER Tüplü yolculuk
Tek teker ölümüne yolculuk
YEREL HABERLER Tek teker ölümüne yolculuk
Polis ve siren sesini duyan kaçıyor
YEREL HABERLER Polis ve siren sesini duyan kaçıyor