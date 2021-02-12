Bursa´da izinsiz gösteriye 8 gözaltı

Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA´da, Boğaziçi Üniversitesi´ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün´ün de bulunduğu 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Merkez Osmangazi ilçesi, Setbaşı´nda öğle saatlerinde toplanan izinsiz göstericilere, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan, aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün´ün de bulunduğu 8 kişi, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü´ne götürüldü. Gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-02-12 13:36:10
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