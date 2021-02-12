Bursa´da izinsiz gösteriye 8 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI 19'A ÇIKTIBursa'da, Boğaziçi Üniversitesi´ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün´ün de bulunduğu grubun, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmaması üzerine yapılan gözaltı sayısı 19'a yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-02-12 13:54:22



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