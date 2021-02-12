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Osmangazi, e-atık toplamada öncü 114 ton e-atık ekonomiye kazandırıldı

İHA

Osmangazi, e-atık toplamada öncü 114 ton e-atık ekonomiye kazandırıldı

Daha temiz ve yaşanabilir Osmangazi için 2008 yılında başlattığı eatık toplama projesi ile Türkiye’de bir ilke imza atan Osmangazi Belediyesi, geçen 13 yıl içerisinde 114 ton elektronik atığı toplayarak ekonomiye kazandırdı. 2020 yılında ise,15 bin 724 kilogram elektrikli ve elektronik eşya, 2 bin 108 kilogram ampul, floresan ve benzeri aydınlatma ekipmanı topladı.
Osmangazi Belediyesi’nin teknolojide yaşanan hızlı gelişim ile birlikte artan elektronik atıkların toplanarak, çevre kirliliğin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için hayata geçirdiği EAtık toplama projesi, 13 yıldır kesintisiz şekilde devam ediyor. Elektronik atığın yanı sıra ambalaj atıkları, atık yağlar ve atık pil gibi doğada büyük tahribata sebep olan 14 farklı atığın ayrıştırıldığı Katı Atık Getirme Merkezi de kurarak, bu konuda da öncü olan Osmangazi Belediyesi, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre mirası bırakmak için büyük bir çaba harcıyor.
114 ton eatık toplandı
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 yıl önce Türkiye’de elektrik ve elektronik atıkların toplanması konusunda Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadî İşletmesi (ELDAY) ile protokol imzalayan ilk belediye olduklarını söyledi. Başkan Mustafa Dündar, “2008 yılında eatık toplama çalışmasına başlayan Türkiye’deki ilk belediyeyiz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için başlattığımız çalışmalarımıza, vatandaşlarımız da büyük destek veriyor. Geçen yıl ekiplerimiz, Osmangazi’de 15 bin 724 kilogram elektrikli ve elektronik eşya, 2 bin 108 kilogram ampul, floresan ve benzeri aydınlatma ekipmanı topladı. İlçemizin 252 farklı noktasında oluşturduğumuz eatık toplama noktalarıyla, bugüne kadar 114 ton elektronik atığı toplayıp, geri dönüşümünü sağlayarak, hem çevre kirliliğini önledik, hem de ekonomiye kazandırdık” dedi.
Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek, vatandaşlarda temiz ve sağlıklı bir çevre, atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için pek çok çalışma yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “2015 yılında gerçekleştirdiğimiz ‘Dede Torun Çevre İçin Elele’ projesi, 21 projenin katıldığı İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesi’nde ‘Eatık Kahramanı Ödülü’nü aldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) tarafından, eatıklarda öncü belediye olarak Türkiye’de “Elektrikli ve Elektronik Atıklar 5. Grup Aydınlatma Ekipmanları Yönetiminde En Fazla Katkı Sağlayan Belediye Ödülü” ile ödüllendirildik. Temiz ve sağlıklı bir çevre, plânlı ve yaşanabilir bir Osmangazi için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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