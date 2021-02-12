Bursa'da korkutan yangın

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Gül Caddesi'nde bulunan apartmanın 3'üncü katında saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, daire sahipleri can havliyle dışarı kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren müdahaleyle söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını görüp sokağa çıkan mahalle sakinleri ise, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-12 14:33:19



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