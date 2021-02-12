Yağmur altında cuma namazını kıldılar

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece başlayan yağmur etkili oluyor. Cumaya giden vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında cami içerisinde yer bulamayınca dışarıda yağmur altında cuma namazlarını edâ etti.

İnegöl ilçesinde gece başlayan yağmur gün boyunca devam etti. Cuma namazında camiler yağmurlu havaya rağmen dolup taştı. Tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını dışarıda getirdikleri seccadelerinin üzerinde kıldı. Yağan yağmur altında kılınan namaz ortaya güzel görüntüler çıkardı. Namaz sonrası vatandaşlar dağıldı.

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