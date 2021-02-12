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Doğalgaz havalandırmalarını kapatmayın Dona karşı kombilere dikkat

İHA

Doğalgaz havalandırmalarını kapatmayın Dona karşı kombilere dikkat

Vatandaşların ev ve iş yerlerinde doğalgaz kaçakları için koyulmuş olan menfezleri soğuk veya toz sebebiyle kapatmaları kazaya davetiye çıkartıyor. Uzmanlar soğuk havalarda kombilerin donmaması ve gaz kaçağı hakkında yapılması gerekenler hakkında vatandaşları uyardı.
Bursa Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Makine Mühendisi Ümit Yılgın, “Vatandaşlarımızın genellikle derecelerin çok eksiye düştüğü havalarda tabiî ki uyanık olmaları lazım. Özellikle kombilerin yoğuşma giderlerinin donmaması için tedbir almaları gerekiyor, aynı zamanda kombileri balkon, veranda gibi dış mekanlarda ise donmamaları için ekstra tedbirler almaları gerekiyor” dedi.
Yılgın, “Vatandaşlar mutfaklardaki gaz kaçakları için koyulmuş olan menfezleri soğuk veya toz geliyor gibi farklı nedenler dolayısıyla kapatıyorlar. Bu çok yanlış bir uygulama, adeta kazaya davetiye çıkartıyorlar. Bu menfezlerin kesinlikle kapatılmaması lazım. İçeride herhangi bir gaz kokusu duyulduğunda, hemen gaz vanasının kapatılıp, içerisinin havalandırılması ve yetkili doğal gaz hattının aranıp yetkililere bilgi verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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