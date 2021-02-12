Bursa'da, 10 katlı iş hanının havalandırmasında çıkan yangın korkuttu

"Birlik ve beraberliğimizin en güçlü dönemindeyiz"

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA'da 10 katlı bir iş hanının zemin katında bulunan restoranda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Restoranın havalandırma borularında biriken yağların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi´nde bulunan 10 katlı iş hanında çıktı. İş hanının zemin katında faaliyet gösteren bir restoranın havalandırma borularında biriken yağlar, sıcaklıktan dolayı alev aldı. Yangının büyümesiyle restoran ve binayı duman kaplarken, çalışanlar panik yaşadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-02-12 21:32:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.