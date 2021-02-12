Bursa'da izinsiz gösteriye gözaltı Eski HDP İl Başkanı Akgün ve 7 kişi gözaltına alındı

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Bursa'da izinsiz gösteri yapmak isteyen eski HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Setbaşı Köprüsü üzerinde Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanarak izinsiz gösteri yapan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. 5 dakika süre verilen grup dağılmamakta ısrar edince sivil ekiplerin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Aralarında eski HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişi ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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