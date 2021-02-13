Karla mücadele ekipleri hazır

Osmangazi Belediyesi, meteorolojinin kar yağışı uyarısı doğrultusunda hazırlıklarını tamamladı. Olası bir kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekipler, çok sayıda kar kürüme, tuzlama ve solüsyon aracı ile 24 saat görev yapacak.

Osmangazi Belediyesi, Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayıp, hafta boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldı. Karla mücadelede kullanılacak tüm araçlar ve personeller, olası kar yağışına karşı hazır bekletiliyor. Osmangazi’nin tamamında kar, buzlanma ve dona karşı yerinde ve zamanında müdahale edebilmek için, 60 personel, 20 iş makinası (greyder, loder, jcb), 3 tuz aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 yalnızca kar küreme aracı ile birlikte üç vardiya olarak kesintisiz şekilde görev yapacak. Yapılan hazırlıklar kapsamında 800 ton kaya tuzu da torbalar halinde valilik, kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmi kurumların ilgili görevlilerine belediye ekipleri tarafından dağıtıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre kar yağışının olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, “Muhtemel bir kar yağışında tam donanımlı ekip ve araçlarımızla sahada olacağız. Hemşehrilerimizin sorun yaşamaması için ilçemizi kış şartlarına uygun hale getiriyoruz. Yollardaki buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçmek için araçlarımız ve ekiplerimiz göreve hazır bir şekilde bekliyor. Hemşehrilerimden dikkatli olmalarını özellikle de kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını ve mümkünse toplu taşımayı tercih etmelerini istirham ediyorum” dedi.

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