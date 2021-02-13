Kırsalda yaşam kalitesi artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi’ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında çalışmalar hızlandı.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Kaba inşaatın tamamlandığı proje 5938 metrekare alan üzerinde hayata geçiriyor. Toplam 520 metrekare alan üzerine inşa edilen projede, düğün salonu ve mutfak, muhtarlık ofisi, kooperatif yönetim odası, misafir konaklama odası, berber odası ile 212 metrekarelik teras alanı bulunuyor.

İhtiyaçlar gideriliyor

Bursa’yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önceliklerinin ulaşım ve altyapı olduğunun altını çizdi. Ancak özellikle kırsal mahallelerde halkın önceliklerine önem verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu kapsamda farklı farklı mahallelerimizden mahalle konağı talepleri gelmişti. Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi’ndeki çalışmamıza da hız verdik. İnşallah kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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