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Korona virüs yüzünden 1,5 yıldır ailelerini göremiyorlar Pandemi esaretinde sporla moral buldular Bursa'da 72 farklı ülkeden lise eğitimi için Bursa'ya gelen öğrenciler Büyükşehir Belediyespor'un düzenlediği spor kamplarıyla moral buldu

İHA

Korona virüs yüzünden 1,5 yıldır ailelerini göremiyorlar Pandemi esaretinde sporla moral buldular Bursa'da 72 farklı ülkeden lise eğitimi için Bursa'ya gelen öğrenciler Büyükşehir Belediyespor'un düzenlediği spor kamplarıyla moral buldu

Dünyanın 72 farklı ülkesinden lise eğitimi almak için Bursa’ya gelen ve korona virüs nedeniyle ülkelerine gidemedikleri için 1,5 yıldır ailelerini göremeyen liseli gençler, sömestr tatilinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün okulda düzenlendiği spor kamplarıyla moral buldu.
Bursa’da 2016 yılında eğitim vermeye başlayan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 72 farklı ülkeden gelen yaklaşık 140 öğrencisi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine gidemedikleri için yaz tatilini okulda geçirmek zorunda kaldı. Türkiye’deki bütün öğrenciler, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle derslerine devam ederken, okuldan ayrılamadıkları için yüz yüze eğitime devam eden yabancı öğrencilere sömestr tatilinde Büyükşehir Belediyesi’nden sürpriz geldi. Pandeminin etkilerini sürdürmesi yüzünden sömestr tatilini de okullarında geçirmek zorunda kalan misafir öğrenciler için Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafındın 3 haftalık spor kampı düzenlendi. Okul içinde düzenlenen kamplarda öğrenciler bocce, masa tenisi ve okçuluk branşlarında temel eğitim alırken, bir nebze de olsa ailelerinden uzakta olmanın hüznünü bir yana bırakıp, keyifli vakit geçirme imkanı buldu.
Sertifikalarını aldılar
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün deneyimli hocaları eşliğinde sporla iç içe bir sömestr tatili geçiren öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarına da kavuştu. Okulun konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de katıldı. Öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra masa tenisi, bocce ve okçuluk gösteri maçı yapan öğrencileri izledi. Dünyanın farklı köşelerindeki Müslüman öğrencileri aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Bursa’ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve emeği geçenlere teşekkür ederek söze başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Pandemi nedeniyle uzun süredir ailelerinizi göremiyorsun. Ancak bu süreci iyi geçirmeniz için farklı etkinlikler düzenledik. Sizler eğitim için Türkiye’ye geldiniz, Osmanlı’nın kuruluşuna tanıklık etmiş Bursa’yı gördüğünüz. Eğitiminiz bittiğinde burada gördüklerini ülkenizde anlatacaksınız. Bu nedenle sizler bizim gönüllü turizm elçilerimizsiniz. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Pandemi nedeniyle herkesin kabuğuna çekildiği bir dönemde, misafir öğrencilerin de 1,5 yıldır aile özlemi içinde kaldığını hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da “Ancak belki de siz biraz daha şanslısınız. Buradaki öğrenciler uzaktan eğitimle derslerini evlerinden alırken, sizler eğitime okunuzda devam ediyorsunuz. Sizler için düzenlenen bu tür etkinlikler de işin güzel tarafı. Allah hepinizi muvaffak etsin” diyerek öğrencilere moral verdi.
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eğitimlerini Türkiye’de alıp, ülkelerine döndükten sonra önemli mevkilerde görev alan öğrencileri gördükçe çok mutlu olduklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Bursa’nın 17 ilçesini kapsayacak şekilde 21 farklı branşta hizmet verdiklerini dile getiren Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer de bu tür sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini kaydetti.
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen de yapılışından bugüne okula her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.
Eğitim için Fildişi Sahili’nden gelen Seyidu Diakite, Etiyopya’dan gelen Muhammet Adem ve İran’dan gelen Mahmut Hacızade’de spor kampı sayesinde keyifli bir sömestr geçirdiklerini belirterek, etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Konuşmaların ardından spor kampını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

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