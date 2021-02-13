Bursa’da yüz yüze eğitim 290 okulda başlıyor Bursa’da 19 bin 387 öğrenci yüz yüze eğitime başlıyor

Bursa'da 20202021 eğitimöğretim yılının ikinci döneminde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar ile seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde yer alan okulların tamamında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitim başlıyor.

20202021 Eğitim öğretim yılı 21 Eylül’de başlamış, korona virüs vakalarının artması nedeniyle ve Bilim Kurulunun tavsiyesiyle Kasım ayında yüz yüze eğitime ara verilmişti. 20202021 eğitimöğretim yılının ikinci döneminde ise yüz yüze eğitimin başlayacağı okullar sınırlı olacak. 15 Şubat Pazartesi itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında yüz yüze eğitime geçilecek. Bursa’da bu kapsamda anaokulu, ilkokul ve ortaokul ile bu okulların bünyesinde yer alan ana sınıfları olmak üzere 290 okulda toplam 19 bin 387 öğrenci 15 Şubat’ta okullarıyla buluşacak.

Bursa’da yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda tüm hazırlıklar tamamladı. Açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri koruyucuları kullanmaları için önlem alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi.

Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıkları Millî Eğitim Bakanlığı, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında yapıldı. Söz konusu kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde okullarda sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 11,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek şekilde aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturuldu. Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı.

Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı.

Temizlik ve dezenfekte işlemleri hijyen riskine göre sıklıkta gerçekleştirilecek. Salgın hastalıktan korunma yollarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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