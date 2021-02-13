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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler

DHA

Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler


Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde yol yapımında görevli vinç şoförü Caner Güzel (36), kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Güzel şüphelileri tanımadığını söyledi.
Olay, saat 00.30 sıralarında, İznik-Adapazarı yolu üzerinde yaşandı. Yol yapım çalışmalarında görevli Caner Güzel (36) kullandığı vince girip, uykuya yattı. Ancak kısa süre sonra motosiklet ile gelen kimlikleri belirsiz 3 şüpheli, ellerindeki çekiçler ile vincin camlarını kırdı. Ardından Güzel'i darbeden saldırganlar kaçtı. Caner Güzel de polisi aradı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Caner Güzel, "Uyuyordum, biri cama vurdu. 'Buradan uzaklaş' dedi, 'Neden?' diye sorduğumda cama vurdu. Cam patladı, kapıyı açınca da diğerleri vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diyerek, şüphelileri tanımadığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2021-02-13 12:46:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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