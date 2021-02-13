Yıldırım'ın kültür yaşamı zenginleşiyor

Kültür ve sanat alanında birbirinden önemli içeriklere imza atan Yıldırım Belediyesi, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdiği “Akif Hayta ile her hafta bir konu bir konuk bir kitap” programı ile ilçe sakinlerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Eğitici ve bilgilendirici etkinlikleriyle Yıldırımlıların sosyal yaşamına renk getiren Yıldırım Belediyesi, alanında uzman isimleri ilçe sakinleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği, moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Akif Hayta’nın gerçekleştirdiği “Akif Hayta ile Her Hafta Bir Konu Bir Konuk Bir Kitap” programının ilk konuğu Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz oldu. Nitelikli okuma, nitelikli düşünme ve nitelikli yazmanın öneminin vurgulandığı programda, kitap ve kültür konuları hakkında konuşuldu.

Geleceğe yapılan yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dolayısıyla kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ ile gençlere yönelik önemli bir yatırım yapmış olduk. Bu salgın sürecinde hayatın ne kadar yaşamaya değer olduğunun çok daha iyi farkına vardık. Burada gençlerimize umudu ve kitabı aşılamak adına hocalarımızla böyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah 9 hafta boyunca tüm okurlarımızı, gençlerimizi, kardeşlerimizi bu programa etkin bir şekilde katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dr. Hayta’nın ‘niçin kitap ve niçin kütüphane?’ sorusu üzerine ise Yılmaz, şunları söyledi:

“Bir işi yapmak kolay, yaşatmak zordur. Biz yöneticilerin en muzdarip olduğu konu budur aslında. Fiziki mekanlara ruh verenler orayı kullananlardır. Eğer bir mekan kullanılmıyorsa o mekan ruhsuzdur. Biz de ‘mevcut imkanlarımızı nasıl işlevsel hale getiririz, nasıl daha kullanılabilir hale getirebiliriz?’ bunun derdini taşıyoruz. Burası bir toplantı mekanıydı. Yılda belki 4 gün, toplamda 100 saatlik bir program yapılabilirken, şimdi burası 365 gün 24 saat hizmet veren bir mekana dönüştü. Geçen hafta açmamıza rağmen ilk günden itibaren çok yoğundu. Bunun bir ihtiyaç olduğunu gördük. Elbette Yıldırım için bir kütüphane yeterli değil. Daha ilk haftadan bunu müşahede ettik. Yıldırım’a yeni mekanlar kazandıracağız. Şu ana kadar 10’a yakın okuma salonu açtık ve açmaya devam edeceğiz.”

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