Bursaspor, Tuzlaspor maçının taktiğini çalıştı

TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında pazartesi günü saat 19.00’da Tuzlaspor’u konuk edecek olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı taktik idmanla çalışmalarını sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Birçok oyuncusundan yoksun olan yeşilbeyazlı takım, son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.