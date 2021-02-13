Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA Valiliği´nce, kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi´nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) esmesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Kuvvetli fırtınanın, gece saat 03.00´ten, 17 Şubat Çarşamba günü saat 12.00´ye kadar etkili olması ön görülüyor. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-13 21:20:10



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