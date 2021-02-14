(Özel) Köpeklerin efendisi Tek komutla 7 tane köpeği karşıdan karşıya geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Köpeklerin efendisi Tek komutla 7 tane köpeği karşıdan karşıya geçiriyor

İHA

(Özel) Köpeklerin efendisi Tek komutla 7 tane köpeği karşıdan karşıya geçiriyor

Bursa'da 7 tane köpek besleyen hayvansever, köpeklerini şehrin kalabalık trafiğinde tek komutla yönlendiriyor. Trafik kaidelerine harfiyen uyan köpekler büyük ilgi çekiyor.
Osmangazi ilçesinde yaşayan Emre Demir, hayvanlara karşı ayrı bir sevgi duyuyor. Evinde 7 tane küçük boy köpek besleyen hayvansever, eğittiği köpekleri tek komutuyla karşıdan karşıya geçiriyor. Sokakta peşinde 7 tane minik köpekle hayvanseveri gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Köpekler yaya geçidinde sahibiyle birlikte durup, onun komutuyla hep beraber karşıdan karşıya geçiyor. Hiçbiri tasmaya bağlı olmayan köpekler sahibinin peşinden bir ân olsun ayrılmazken, bazı vatandaşlar merakla onları izliyor, bazıları da durup köpekleri seviyor.
Köpekleri çok sevdiğini ifade eden Emre Demir, "Köpeklerim benim sözümden dışarı çıkmaz, onları özel terbiye ettim. 7 tane köpeğim var. Benimle birlikte Bursa sokaklarında peşimden dolaşıyor. Hepsi çok zeki. Kurallara uyup sözümden çıkmıyorlar. Trafikte özellikle komutlarımla hareket ediyorlar. Peşimde 7 tane köpekle sokaklarda gezdiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendi aralarında para toplayıp köye müze kurdular
YEREL HABERLER Kendi aralarında para toplayıp köye müze kurdular
Aranan zanlılar operasyon ile yakalandı
YEREL HABERLER Aranan zanlılar operasyon ile yakalandı
(Özel) Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira oldu Bursa'da baharın simgesi kardelenler çiçek açtı Baharın simgesi kardelen çiçeklerinin doğal güzellikleri Bursalı fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi Milli Park sınırları içerisinde zarar vermenin cezası 80 bin liraya kadar çıkınca fotoğrafçılar yaylaları tercih etti
YEREL HABERLER (Özel) Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira ...
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
YEREL HABERLER Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince ...
Dumandan zehirlenen köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü Bursa’da bir atölyede çıkan yangında ölmek üzere olan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Köpek, hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı
YEREL HABERLER Dumandan zehirlenen köpek, kalp masajıyla hayata ...
Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
Bursa'da kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı
Bursaspor, Tuzlaspor maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor, Tuzlaspor maçının taktiğini çalıştı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç ...
İnegöl Belediyesi kar yağışına hazır
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi kar yağışına hazır
Cam kapıdan çıkartarak çaldıkları lüks otomobili, 2 gün sonra geri getirdiler
YEREL HABERLER Cam kapıdan çıkartarak çaldıkları lüks otomobili, 2 ...
Oto galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri getirdiler
YEREL HABERLER Oto galeriden çaldıkları yarım milyonluk aracı geri ...
Karacabey Ziraat Odası'ndan yerel ürünleri marka haline getiriyor
YEREL HABERLER Karacabey Ziraat Odası'ndan yerel ürünleri marka ...
Bursa'da 65 yaş üstüne toplu ulaşım serbest
YEREL HABERLER Bursa'da 65 yaş üstüne toplu ulaşım serbest
Yıldırım kar yağışına hazır
YEREL HABERLER Yıldırım kar yağışına hazır
Yıldırım'ın kültür yaşamı zenginleşiyor
YEREL HABERLER Yıldırım'ın kültür yaşamı zenginleşiyor
Bursa'nın dev kompleksinde sona doğru
YEREL HABERLER Bursa'nın dev kompleksinde sona doğru
BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu: “Türkiye’de kurulacak sandık sayıları artırılmalı” Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu: “Türkiye’de en az 350 bin kişinin oy kullanacağı gerçeği görülmeli ve sandık sayısı 35 değil en az 150 olması gerekmektedir” “Bulgaristan’da seçimlere katılacak her siyasi parti temel insan haklarına saygı çerçevesinde ileri demokrasi ile yönetilen bir Bulgaristan’ı sağlayacaklarını şimdiden taahhüt ve ilan etmelidir”
YEREL HABERLER BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu: “Türkiye’de kurulacak ...
Başkan Taban'dan 3 aylar mesajı
YEREL HABERLER Başkan Taban'dan 3 aylar mesajı
Bursaspor yönetimi Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmesini uzatmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor yönetimi Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmesini ...
Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler
YEREL HABERLER Yol yapımda görevli vinç şoförünü darbettiler
Bursa’da yüz yüze eğitim 290 okulda başlıyor Bursa’da 19 bin 387 öğrenci yüz yüze eğitime başlıyor
YEREL HABERLER Bursa’da yüz yüze eğitim 290 okulda başlıyor Bursa’da ...
Bursaspor, tüm olumsuzluklara karşın gollerine devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor, tüm olumsuzluklara karşın gollerine devam ...