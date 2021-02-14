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(Özel) Türk kaptanın imdat çağrısı Türk kaptan, 18 mürettebatla 16 aydır Basra Körfezi'nde mahsur kaldığı gemiden kurtarılmayı bekliyor

İHA

(Özel) Türk kaptanın imdat çağrısı Türk kaptan, 18 mürettebatla 16 aydır Basra Körfezi'nde mahsur kaldığı gemiden kurtarılmayı bekliyor

Kaptanı olduğu geminin ait olduğu şirket iflas edince 18 mürettebat ile birlikte 16 aydır kuru yük taşıyan gemide mahsur kalan Türk kaptan, 'yardım edin' çağrısında bulundu.
1 yılı aşkın süredir önce Basra Körfezi açıklarında, ardından Kuveyt sınırları içerisindeki bir limanda bekletilen geminin içerisindeki 18 kişilik mürettebatın bugüne kadar dışarıya çıkmalarına izin verilmezken, 16 aydır gemide bir Azerbaycan Türkü başmühendis, bir Bangladeşli ve 16 Hintli personel ile mahsur kaldığını belirten Bursalı kaptan Yusuf Sencer Sotan, mürettebat ile birlikte dünyaya seslerini duyurabilmek için açlık grevi başlattıklarını söyledi. İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı kaptan Sotan, "Bizi ancak sayın Cumhurbaşkanım ve Dışişleri Bakanım kurtarabilir, 1 yıldır eşimi görmüyorum, ne olur bana yardım edin, kurtarın beni" dedi.
23 sene önce İstanbul Ortaköy Denizcilik Okulu'ndan mezun olduktan sonra zabit olarak başladığı denizcilik mesleğine kaptanlık olarak devam eden 41 yaşındaki Yusuf Sencer Sotan,
2019 yılının Ekim ayında Katarlı Aswan şirketine ait M/V Ula isimli gemide birinci kaptan olarak çalışmaya başladı. İlk seferini yapacak olan kaptan Yusuf Sencer Sotan firma yetkilileri ile anlaşıp Tringer denilen malzeme yüklü gemiyi Bangladeş'e götürmek için yola çıktı. 40 yaşına geldiği için son seferini yapıp daha sonra söküme gönderilmesi planlanan gemi hakkında fikir değiştiren firma yetkilileri kaptana Bangladeş'e değil Kuveyt'e gitmesini söyledi. 3 ay Basra Körfezi açıklarında demir atan Türk kaptan 2020 yılının Şubat ayında Kuveyt'e gitmek için yeniden hareket etti. Sotan'a Kuveyt'in Shuaiba Limanına yükü boşalttıktan sonra personel değişiminin yapılacağı bildirildi. Ancak patlak veren korona pandemisi sebebiyle Kuveyt Hükumeti ülkeye giriş çıkışları kapayınca personel değişimi iptal oldu.

Gemide isyan çıktı, Türk kaptana saldırdılar
Personel değişimi olmayınca demirde kalmaya devam eden gemide maaşlarını alamayan 4 personel isyan çıkarıp geminin kaptanına saldırdı. İkinci kaptan ve Azerbaycan Türk'ü başmühendis ve birkaç personel ile isyanı bastıran kaptan, kendisine saldıran 4 personele kamara cezası verip Kuveytli yetkililerden yardım istedi. Ancak ilgilenen olmadı. Bunun üzerine Türk kaptan Kuveytli liman yetkilileri ile yaptığı yazışmalara Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu ITF'yi de dahil ederek olayı uluslararası boyuta taşıdı. Gemiye gelen sahil güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından gemi limana yanaştırıldı. Ancak isyancı mürettebat için herhangi bir şey yapılmadı. Mayıs ayı ortalarında Kuveytli liman yetkilileri tarafından denetlenen gemi sertifika süresinin geçmiş olması ve çalışanların maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle bağlandı. Gemiden inmek isteyenlere Haziran ayında inecekleri söylense de verilen söz yerine getirilmedi. Temmuz ayında tüm mürettebat kendi ülkelerinin Büyükelçiliklerine çağrıda bulunarak yardım istedi. Gemiye birçok kez gelip ziyaretlerde bulunan Türk Büyükelçiliği'nin defalarca yazdığı notalara bir karşılık verilmedi. Taşıdığı yükle ilgili olarak da soruşturma açılan Pasifik'te bir ada ülkesi olan Palau bayraklı geminin ait olduğu Katarlı firma Ağustos ayında iflas ettiğini açıklayıp gemiye erzak ve para gönderimini kesti. Ortada bırakılan gemi personelinin hayati ihtiyaçları Kuveyt Liman otoritesi tarafından karşılansa da gemiden ayrılmalarına izin verilmedi. Bu süre zarfında sık sık gemiye gelen uluslararası denizcilik örgütleri yaptıkları toplantıların ardından Eylül ayında geminin bayrağını düşürmesine karar verdi. Bunun üzerine 10 gün sonra ada ülkesi olan Palau geminin bayrağını iptal etti. Hiçbir ticari faaliyeti kalmamasına, hatta bayrağın kaldırılmasıyla birlikte denizde yüzen bir demir yığınına dönmesine karşın Kuveyt liman otoritesi kendi lokal kanunlarını bahane ederek personelin gemiyi terk etmesine yine izin vermedi.

Açlık grevine başladılar
2020 yılı sonunda evlerine dönmelerine izin verileceği söylenen Türk kaptan ve 18 kişilik gemi mürettebatı verilen sözler yerine getirilmeyince son çare açlık grevine başladı. 7 Ocak'tan bu yana geminin birçok yerine 'yardım edin' yazılı pankartlar asıp açlık grevini sürdüren gemiciler dünyanın bu esarete sessiz kalmamasını istedi. Şirketin tamamen terk ettiği, Palau devletinin bayraktan attığı gemi ile ilgili tüm tasarruf hakkını elinde tutan Kuveyt Liman otoritesi personelin gemiden ayrılmasına müsaade etmediğini belirten Kaptan Yusuf Sencer Sotan, "Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu ITF dahil tüm global ve yerel otoritelerin haberdar olduğu ve üzerinde çalıştığı konu ile ilgili hiç kimse Kuveyt yetkililerini ikna edip personelin gemiden ayrılmalarını sağlayamıyor" dedi. Mental ve psikolojik olarak artık dayanma gücünün kalmadığını belirterek, Türk Dışişleri yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımlarıyla Türkiye’ye, ailesine ve sevdiklerine dönmek istediğini belirten Sotan, "Gemi artık bayraktan çıktı, tekneden farkı yok artık. Ne olur bizi gönderin diyoruz ama göndermiyorlar. Yerinize adam koymamız gerekir diyorlar ama koymuyorlar. Artık gemide sertifika yok. Su üzerinde duran sadece bir metal yığını ticari faaliyeti yok. 2020"nin sonunda gideceksiniz dediler ama yollamadılar. Açlık grevine başladık. Acilen Dışişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan beni kurtarmaları için yardım istiyorum. 7 aydır konsolosluk uğraşıyor ancak sonuç çıkaramıyoruz. Cumhurbaşkanımız buranın ilgili başkanı ile ya da Dışişleri Bakanımız buranın mevcut bakanı ile görüşürse ancak bu iş çözülür. Ailemi çok özledim ne olur bana yardım edin" dedi.

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