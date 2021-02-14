Bursaspor’dan taraftarına Sevgililer Günü mesajı

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Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesapları aracılığıyla taraftarının 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü, 14 Şubat’ta taraftarını unutmadı. Taraftarının Sevgililer Günü’nü kutlayan yeşil beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:

“Bu dönemde sizlerden mahrum kaldık. Ama kafamızı tribünlere kaldırdığımızda varlığınızı hep hissettik. 14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun.”

Bursaspor taraftarı da bu mesajın altına yüzlerce yorumla karşılık verdi.

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