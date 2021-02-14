Büyükşehir’in hukuk zaferi

Uluslararası BHRS Konsorsiyumu tarafından ‘Bursa Hafif Raylı Sistemi 1. Aşama Yapım İşi' sebebiyle Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan son tahkim davası da Bursa lehine sonuçlandı. Ticari faiziyle birlikte 2,5 milyar liraya yakın bir kaynak Büyükşehir Belediyesi’nin kasasında kalmış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası hukuk zaferine imza attı. Bursa Hafif Raylı Sistemi 1. Aşama Yapım İşi sebebiyle Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan Tahkim ve Alacak davaları Bursa lehine sonuçlandı. Raylı sistem yapım işini üstlenen, Siemens A.Ş., Tüvasaş. Simko, Güriş İnş. Müh. A.Ş. ve Ansaldo’dan oluşan uluslararası BHRS Konsorsiyumu, 2001 yılında Büyükşehir Belediyesi aleyhine Tahkim Davası açtı. 39 milyon 420 bin DEM tutarlı ilk Tahkim Davası ICC Hakem Mahkemesi’nce Bursa Büyükşehir Belediyesi lehine esastan reddedildi. Süreç içerisinde konsorsiyum üyesi Güriş İnş. ve Müh. A.Ş. tarafından ‘eksik ödenen hakedişler ve birçok konu mahkemeye taşınarak’ 13 milyon 786 bin Euro’luk ikinci bir Tahkim Davası daha açıldı. İkinci davanın 7 milyon 812 bin Euro’luk kısmı kabul, 5 milyon 100 bin Euro’luk kısmı reddedildi. Güriş İnş. Müh. A.Ş. tarafından ‘süre uzatımları nedeniyle uğranılan zararlarla ilgili olarak’ 13 milyon 242 bin Euro’luk üçüncü bir Tahkim Davası daha açıldı. Üçüncü davanın da 5 milyon 700 bin Euro’luk kısmı kabul, 7 milyon 550 bin Euro’luk kısmı reddedildi. 29 milyon 800 bin Euro’luk dördüncü Tahkim Davası’nda yetkisizlik kararı verildi. Sonrasında Hollanda La Haye Mahkemesi’nde açılan 39 milyon 325 bin Euro’luk Alacak Davası ile Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan alacak davaları da Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. En son yine Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvuran Güriş İnş. Müh. A.Ş.’nin ‘26 milyon 700 bin Euro ve 18 Ocak 2001 tarihinden itibaren işleyecek’ ticari faiz talepli beşinci Tahkim Davası, 10 Şubat 2021 günü itibariyle yetkisizlik kararı verilerek belediye lehine reddedildi. 2021 yılına kadar süren ve Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği avukatlarının uluslararası hukuk bürolarına karşı verdiği hukuk mücadelesi sonucunda, yaklaşık 2.5 milyar TL’lik rakam Bursa halkının cebinde kalmış oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da konsorsiyum aleyhine sonuçlanan ikinci ve üçüncü tahkim davalarının tahsilat aşamasında Bursa halkı yararına büyük rol oynadı. İlgili mahkemelerce kesinleştirilen yaklaşık 13.5 milyon Euro’nun tahsilatı aşamasında, Başkan Alinur Aktaş’ın çabaları sonucunda ödenecek meblağ revize edildi. Başkan Aktaş’ın şirket yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce de onaylanan sulh protokolleri neticesinde, davacı şirketin tüm yargılama giderleri ve faizlerinden feragat etmesi sağlanarak, milyonlarca TL yine belediye kasasında kalmış oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, verilen hukuk mücadelesi neticesinde elde edilen yaklaşık 2.5 milyar TL ile Bursalıların parasının Bursa’da kaldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’ni yönetirken tasarrufa özel önem verdiklerini, yatırım ve hizmetlerde en az maliyetle en yüksek verimi hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, uluslararası tahkim ile alacak davalarının da bu çerçevede değerlendirildiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘haksız yere dava edildiği’ uluslararası mahkemelerden yüzünün akıyla çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getiren ve Hukuk Müşavirliği kadrosunu kutlayan Başkan Aktaş, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa’nın tek kuruşuna bile sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim için yatırım ve hizmetler kadar kaynakların verimli kullanılması da önemli. Bu anlayış çerçevesinde Bursa’yı daha yaşanabilir kent yapmaya kararlıyız” dedi.

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