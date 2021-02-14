BMF, yalın üretim ve verimlilik anlayışıyla KOBİ’leri yeni sanayi dönüşümüne hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BMF, yalın üretim ve verimlilik anlayışıyla KOBİ’leri yeni sanayi dönüşümüne hazırlıyor

İHA

BMF, yalın üretim ve verimlilik anlayışıyla KOBİ’leri yeni sanayi dönüşümüne hazırlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından verimlilik ve yalın dönüşüm hedefiyle firmaların yeni sanayi devrine geçişine hız kazandırmak için kurgulanan ‘Bursa Model Fabrika’yı (BMF) ziyaret etti.
BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP işbirliğiyle Mart 2019’da Bursa ekonomisine kazandırılan Bursa Model Fabrika, sanayideki yeni nesil dönüşüm hamlesine katkı sağlıyor. İş dünyası temsilcilerinin hizmetine sunulan merkezi, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz de Genel Müdür Ar’a eşlik etti. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, merkezin büyük ölçekli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm işletmelere dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda destek olduğunu kaydetti. BMF’nin verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik ettiğini ifade eden Şener, Bursalı firmaların merkezden daha fazla faydalanmasını hedeflediklerini belirtti. “Model Fabrika ile KOBİ’lere deneysel öğrenme tekniklerini kullanarak yalın üretim ve dijital dönüşüm yetkinliği kazandırıyoruz.” diyen Şener, “Model Fabrika’da proses yaklaşımı, Kaizen, SMED, yetkinlik yönetimi, iş istasyonu tasarımı ve enerji verimliliği gibi konularda 19 ayrı modülde eğitimler veriliyor. Şimdiye dek Model Fabrika’da teorik ve uygulamalı eğitim alan KOBİ’lerimiz üretkenlik, kalite, maliyet ve enerji verimliliği konularında önemli aşamalar kat etti. Önümüzdeki süreçte de daha fazla firmamızın Model Fabrika’dan faydalanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.
Genel Müdür Prof. Dr. İlker Murat Ar, Türkiye’de hızla yayılan model fabrikaların firmaların yalın üretime odaklanması için kilit rol oynadığını söyledi. Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’da yer alan Bursa Model Fabrika’nın KOBİ’ler için güzel bir uygulama imkanı sağladığını ifade eden Ar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Model Fabrikaların Türkiye’nin üretim kimliğine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vizyonla Bursa’da güzel bir merkez hayata geçirildi. Model Fabrika’ların en önemli görevlerinden birisi işletmelerdeki yalın dönüşüm hareketini daha da hızlandırmak. O yüzden Model Fabrialar farklı bir misyon üstleniyor. Bakanlık olarak işletmelerimizin Bursa Model Fabrika’dan daha fazla faydalanmasını istiyoruz.” diye konuştu.
BTSO tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan Bursa Model Fabrika’nın odağında imalatçı KOBİ’lerin üretim proseslerindeki kayıp kaçakları önlemek, dijital teknolojileri üretim sistemlerine entegre etmek ve enerji verimliliği dönüşümünü gerçekleştirmek bulunuyor. Gerçek bir fabrika gibi kurgulanan Bursa Model Fabrika’da tamamen yerli üretim CNC torna ve freze, abkant, lazer kesme makinesi, montaj hattı ve operatörlerin bulunduğu üretim hattı yer alıyor. Her sektöre hizmet verebilecek niteliğe sahip olan Model Fabrika’da 260 parçadan oluşan paletli robot taşıyıcı üretimi yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Belediyesinden öğrencilere can suyu
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesinden öğrencilere can suyu
Pandemide taşınabilir evlere ilgi arttı
YEREL HABERLER Pandemide taşınabilir evlere ilgi arttı
Kar yağışının mutluluğunu böyle yaşadılar 5 arkadaş üstlerini çıkarıp karda böyle yuvarlandı
YEREL HABERLER Kar yağışının mutluluğunu böyle yaşadılar 5 arkadaş ...
Ekipler çalıştı, kar zahmet değil rahmet oldu
YEREL HABERLER Ekipler çalıştı, kar zahmet değil rahmet oldu
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Bursa'da alev alan metruk bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Bursa'da alev ...
Büyükşehir’in hukuk zaferi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in hukuk zaferi
Bursaspor, Tuzlaspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Bursaspor, Tuzlaspor'u konuk edecek
Bursaspor’dan taraftarına Sevgililer Günü mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor’dan taraftarına Sevgililer Günü mesajı
Gönül rahatlığı ile tüketin
YEREL HABERLER Gönül rahatlığı ile tüketin
Hayvan sevgisine yasak yok
YEREL HABERLER Hayvan sevgisine yasak yok
Bursa'da kar etkili oldu
YEREL HABERLER Bursa'da kar etkili oldu
(Özel) Türk kaptanın imdat çağrısı Türk kaptan, 18 mürettebatla 16 aydır Basra Körfezi'nde mahsur kaldığı gemiden kurtarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Türk kaptanın imdat çağrısı Türk kaptan, 18 ...
Azeri iş kadını eşi için yaptırdı, görenler gözlerine inanamıyor Tamamen el emeği göz nuruyla yapılan Attila'nın tahtının değeri 10 bin dolar
YEREL HABERLER Azeri iş kadını eşi için yaptırdı, görenler gözlerine ...
GUHEM Müdürü Mirahmetoğlu: Geleceğin pilot astronotları burada yetişecek
YEREL HABERLER GUHEM Müdürü Mirahmetoğlu: Geleceğin pilot ...
İnegöl'de gençler kısıtlamayı hiçe sayıp top oynadı
YEREL HABERLER İnegöl'de gençler kısıtlamayı hiçe sayıp top oynadı
Çocuklar tatilde atölyelerde buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar tatilde atölyelerde buluştu
(Özel) Köpeklerin efendisi Tek komutla 7 tane köpeği karşıdan karşıya geçiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Köpeklerin efendisi Tek komutla 7 tane köpeği ...
Kendi aralarında para toplayıp köye müze kurdular
YEREL HABERLER Kendi aralarında para toplayıp köye müze kurdular
Aranan zanlılar operasyon ile yakalandı
YEREL HABERLER Aranan zanlılar operasyon ile yakalandı
(Özel) Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira oldu Bursa'da baharın simgesi kardelenler çiçek açtı Baharın simgesi kardelen çiçeklerinin doğal güzellikleri Bursalı fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi Milli Park sınırları içerisinde zarar vermenin cezası 80 bin liraya kadar çıkınca fotoğrafçılar yaylaları tercih etti
YEREL HABERLER (Özel) Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira ...
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi
YEREL HABERLER Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince ...
Dumandan zehirlenen köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü Bursa’da bir atölyede çıkan yangında ölmek üzere olan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Köpek, hayatını kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı
YEREL HABERLER Dumandan zehirlenen köpek, kalp masajıyla hayata ...
Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı