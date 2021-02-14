Yarı çıplak kar topu oynadılar

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA) BURSA´da zeytin tarlasında bir araya gelen 5 kişilik grup, yarı çıplak şekilde kar topu oynayıp, yerde yuvarlandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Orhangazi´ye bağlı kırsal Gölyaka Mahallesi´nde bulunan bir zeytin tarlasında buluşan 5 kişilik arkadaş grubu, kazaklarını çıkararak, yarı çıplak kar topu oynadı. Arkadaş grubu, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 olmasına rağmen karın üzerine yatarak, yuvarlandı. Karda oyun oynayan kişilerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. 5 arkadaşın eğlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-02-14 13:36:22



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