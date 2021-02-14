Bursa'da dün gece başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ederken, Uludağ'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından Bursa'da da kar yağışı dün geceden beri etkisini sürdürüyor. Aralıklarla yağan kar yağışı öğle saatlerinden sonra şiddetini arttırdı. Kent merkezinde sadece çatı ve araçların üzeri karla kaplanırken, Uludağ'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Hafta başından itibaren daha da etkili olması beklenen kar yağışına karşı belediye ekipleri seferber oldu. İlçe belediyelerinde oluşturulan ekipler, 24 saat teyakkuzda bekliyor.

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