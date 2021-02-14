Bursaspor Kulübü’nde 3 kişinin testi pozitif çıktı

Bursaspor Kulübü, Tuzlaspor maçı öncesi yapılan Covid19 testi sonrasında, 1 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 A takım personelinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü, yarın akşam oynanacak olan Tuzlaspor maçı öncesi yapılan Covid19 testlerinin sonucu ile alakalı açıklama yaptı. Geçen hafta 8’i futbolcu olmak üzere 11 isimde pozitif vakayla karşılaşan yeşilbeyazlı kulüp, güncel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid19 PCR testi sonucunda; 1 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 3 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.